बीजेपी-जदयू में ’50-50′ का फॉर्मूला! जानें नीतीश के दिल्ली जाने के बाद बिहार सरकार का नया गणित

Bihar Politics: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद भाजपा और जदयू के बीच नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच सरकार गठन के फॉर्मूले पर सहमति बनाई जा रही है। दोनों दलों को लगभग बराबर मंत्री पद मिलेंगे और अन्य सहयोगियों के खाते में भी एक से दो मंत्री पद जाएंगे। उधर, नीतीश कुमार के करीबी सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। वे बतौर राज्यसभा सांसद पटना में ही रहकर पार्टी नेताओं का मार्गदर्शन करेंगे।