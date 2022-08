Bihar News: कांवड़ियों से भरी बस ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, 40 घायल, 6 की हालत गंभीर

बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे में 40 कांवड़िया से ज्यादा घायल हो गए हैं। कांवड़ियों से लदी यह बस नेपाल से झारखंड स्थित देवघर जा रही थी। उसी दौरान बस की सड़क पर पहले से खड़ी ट्रक से टक्कर हो गई और इस हादसे में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया।

बिहार के गोपालगंज में गुरुवार सुबह कांवड़ियों से भरी एक बस ने सड़क पर खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में बस में सवार लगभग सभी यात्री घायल हो गए। इस भीषण टक्कर में 40 से ज्यादा कांवड़ियों के घायल होने की खबर है, वहीं 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची कुचायकोट पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया जहां लोगों का इलाज शुरू किया गया।

40 kanwariyas injured, six in critical condition as bus rams into stationary truck in Gopalganj