Bihar News: पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और सीएम योगी पर टिप्पणी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत

बिहार के कोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 'आपत्तिजनक टिप्पणी' करने के आरोप में याचिका दायर की गई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में जयपुर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय गर्ग के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक टिप्पणी' पोस्ट करने के लिए एक शिकायत याचिका दायर की गई है। यह शिकायत मुजफ्फरपुर निवासा वैभव मिश्रा द्वारा की गई है।

Complaint against social activist for 'objectionable remarks' PM Modi, CM Nitish Kumar and Yogi Adityanath in Muzaffarpur Court