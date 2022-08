बिहार में रास्ता भूल गई ट्रेन, जाना था समस्तीपुर पहुंच गई कहीं और, 2 अफसर निलंबित

गुवाहाटी से जम्मूतवी के बीच चलने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस ट्रेन बछवाड़ा जंक्शन के बाद समस्तीपुर रूट की जगह रेलगाड़ी हाजीपुर रूट पर चली गई। ट्रेन के ड्राइवर ने रूट डायवर्ट होते देख तुरंत ट्रेन को रोक लिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही DRM ने बछवाड़ा स्टेशन के दो ASM को निलंबित कर दिया है।

बिहार मे अकसर अजीबो-गरीब मामले सामने आते रहते हैं। अब यहां रेलवे के एक करनामे से सभी हैरान हैं। यहां एक ट्रेन के रास्ता भटकने का मामला सामने आया है। मामला बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाडा़ का है, जहां बीते गुरुवार को एक ट्रेन को जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गई। दरअसल, यह मामला गुवाहाटी से जम्मूतवी के बीच चलने वाली 15653 अप अमरनाथ एक्सप्रेस का है। यह ट्रेन बरौनी से खुली थी और इसे समस्तीपुर जाना था।

