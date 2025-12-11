सम्राट चौधरी के हाथों में गृह मंत्रालय आते ही बिहार में पुलिस का ‘योगी मॉडल’ शुरू, 34 दिनों में चौथा एनकाउंटर

Bihar Police encounter: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्रालय का जिम्मा अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में है। इसके बाद से बिहार में यूपी की तरह पुलिस बदमाशों के खिलाफ योगी मॉडल चला रही है। सरकार गठन के बाद 34 दिनों के भीतर पुलिस ने चौथा एनकाउंट किया है। पटना पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले बमदाश को पैर में गोली मारी है। वहीं, आरोपी का एक साथी घटनास्थल से फरार होने में कामयाब रहा।