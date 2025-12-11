11 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

सम्राट चौधरी के हाथों में गृह मंत्रालय आते ही बिहार में पुलिस का ‘योगी मॉडल’ शुरू, 34 दिनों में चौथा एनकाउंटर

Bihar Police encounter: पटना पुलिस ने एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। उसके पास से कट्टा और कारतूस की बरामदगी हुई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Dec 11, 2025

बिहार पुलिस (फाइल फोटो)

Bihar Police encounter: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्रालय का जिम्मा अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में है। इसके बाद से बिहार में यूपी की तरह पुलिस बदमाशों के खिलाफ योगी मॉडल चला रही है। सरकार गठन के बाद 34 दिनों के भीतर पुलिस ने चौथा एनकाउंट किया है। पटना पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले बमदाश को पैर में गोली मारी है। वहीं, आरोपी का एक साथी घटनास्थल से फरार होने में कामयाब रहा।

बैंककर्मी से मांगी थी रंगदारी

पटना पुलिस ने कहा कि गुरुवार सुबह अपराधियों संग मुठभेड़ हुई। SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अपराधी ने बैंक कर्मी से रंगदारी मांगी थी। वह डराने की नीयत से फायरिंग करने पहुंचा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी।

कई मामलों में वांछित था आरोपी

घायल आरोपी की पहचान पिपरा निवासी राकेश कुमार (36) के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद वह मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपी राकेश ने बैंककर्मी से रंगदारी मांगी थी।

SDPO दीपक कुमार ने कहा कि घटनास्थल से पुलिस टीम को एक कट्टा, कारतूस और एक बाइक मिली है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि राकेश कुमार कई आपराधिक मामलों में वांछित था और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी।

34 दिन में चार एनकाउंटर

इससे पहले 2 दिसंबर को छपरा में मांझी में पुलिस ने शराब माफिया का हाफ एनकाउंटर किया। शराब माफिया अजय राय पुलिस की गोली से घायल हुआ। वो मांझी इलाके में शराब की खेप उतरवा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं, 21 नवंबर को बेगुसराय में कुख्यात शिवदत राय और 7 नवंबर को छपरा में कुख्यात शिकारी राय का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर (पैर में गोली मारी) किया था।

