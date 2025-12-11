सम्राट चौधरी के हाथों में गृह मंत्रालय आते ही बिहार में पुलिस का ‘योगी मॉडल’ शुरू, 34 दिनों में चौथा एनकाउंटर

बिहार पुलिस (फाइल फोटो)
Bihar Police encounter: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्रालय का जिम्मा अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथ में है। इसके बाद से बिहार में यूपी की तरह पुलिस बदमाशों के खिलाफ योगी मॉडल चला रही है। सरकार गठन के बाद 34 दिनों के भीतर पुलिस ने चौथा एनकाउंट किया है। पटना पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले बमदाश को पैर में गोली मारी है। वहीं, आरोपी का एक साथी घटनास्थल से फरार होने में कामयाब रहा।
पटना पुलिस ने कहा कि गुरुवार सुबह अपराधियों संग मुठभेड़ हुई। SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अपराधी ने बैंक कर्मी से रंगदारी मांगी थी। वह डराने की नीयत से फायरिंग करने पहुंचा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी।
घायल आरोपी की पहचान पिपरा निवासी राकेश कुमार (36) के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद वह मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि आरोपी राकेश ने बैंककर्मी से रंगदारी मांगी थी।
SDPO दीपक कुमार ने कहा कि घटनास्थल से पुलिस टीम को एक कट्टा, कारतूस और एक बाइक मिली है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि राकेश कुमार कई आपराधिक मामलों में वांछित था और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी।
इससे पहले 2 दिसंबर को छपरा में मांझी में पुलिस ने शराब माफिया का हाफ एनकाउंटर किया। शराब माफिया अजय राय पुलिस की गोली से घायल हुआ। वो मांझी इलाके में शराब की खेप उतरवा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं, 21 नवंबर को बेगुसराय में कुख्यात शिवदत राय और 7 नवंबर को छपरा में कुख्यात शिकारी राय का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर (पैर में गोली मारी) किया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग