Tej Pratap News: ‘NDA का करेंगे समर्थन’, पार्टी और परिवार से बेदखल करने पर तेज प्रताप ने लिया बदला; बहन रोहिणी को दिया बड़ा ऑफर

बिहार की राजनीति में रविवार को एक बड़ा उलटफेर हुआ है। पार्टी और परिवार से बेदखल करने के बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनशक्ति जनता दल की एक बैठक हुई। इसमें मौजूदा एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने का फैसला लिया गया। तेज प्रताप के इस फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उन्होंने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को JJD में शामिल होने का ऑफर दिया है।