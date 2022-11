बिहारः दहेज में मिली हथिनी का 46 साल तक बच्चे की तरह रखा ध्यान, मौत के बाद मंगवानी पड़ी क्रेन

बिहार के शेखपुरा जिले के जमींदार सूर्यमणि सिंह को दहेज में मिले हाथी की मौत हो गई। अनारकली नाम से मशहूर इस हथिनी का सूर्यमणि सिंह ने 46 साल तक अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा। अनारकली सूर्यमणि सिंह के साथ-साथ शेखपुरा की शान में शामिल थी।

Bihar: Sheikpura Landlord's Elephant dead who got in Dowry in 1978