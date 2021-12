विपक्ष के विरोध के बावजूद सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने वाला विधेयक आज लोकसभा में पास हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करना है।

bills to extend tenure of ed cbi directors pass in loksabha