‘उत्तर-दक्षिण’ का नैरेटिव तोड़ने में जुटी भाजपा, तमिलनाडु पर अमित शाह का फोकस

गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में चुनावी कमान खुद संभाली है। एक बार फिर वे पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए रविवार से तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने राज्य में भाजपा संगठन में जान फूंकने के लिए पूरे राज्य में यात्रा शुरू की है। पुदुक्कोट्टई में रविवार सायं इस दौरे के समापन पर गृहमंत्री अमित शाह सभा को संबोधित कर माहौल बनाएंगे।