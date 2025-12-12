‘CM होते हुए ममता बनर्जी ने फैलाया भ्रम…’, BJP नेता अमित मालवीय के बयान से गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत

West Bengal Politics: बीजेपी नेता और पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मालवीय ने X पर लिखा कि सीएम ममता बनर्जी ने भले ही रैलियों में दावा किया हो कि वह SIR प्रक्रिया में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करेंगी, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने चुपचाप अपना फॉर्म भरकर जमा कर दिया।