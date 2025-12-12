12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

‘CM होते हुए ममता बनर्जी ने फैलाया भ्रम…’, BJP नेता अमित मालवीय के बयान से गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत

West Bengal Politics: बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल से लोगों का भरोसा टूट रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 12, 2025

Amit Malviya

अमित मालवीय का TMC पर वार (IANS)

West Bengal Politics: बीजेपी नेता और पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मालवीय ने X पर लिखा कि सीएम ममता बनर्जी ने भले ही रैलियों में दावा किया हो कि वह SIR प्रक्रिया में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करेंगी, लेकिन अंतिम दिन उन्होंने चुपचाप अपना फॉर्म भरकर जमा कर दिया।

सीएम ममता का दावा पूरी तरह भ्रामक

मालवीय ने कहा कि 11 दिसंबर 2025 को ममता बनर्जी ने स्वयं भरा हुआ और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म निर्वाचन अधिकारियों को सौंपा, ताकि वह पश्चिम बंगाल की मान्य मतदाता बनी रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि ठीक कुछ घंटे पहले कृष्णानगर की रैली में ममता बनर्जी ने लोगों से कहा था कि वे फॉर्म जमा नहीं करेंगी, जो पूरी तरह भ्रामक दावा था।

मालवीय ने कहा कि सीएम ममता के इस रवैये ने पिछले कई महीनों तक प्रदेश में अनावश्यक भ्रम और गलतफहमियां पैदा कीं। ममता बनर्जी द्वारा बार-बार गलत जानकारी फैलाने की कोशिशों के बावजूद बंगाल के लोगों ने इस मुद्दे पर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया।

सूबे के 100 परसेंट वोटरों ने भरा SIR फॉर्म

उन्होंने कहा कि सूबे के लगभग 100 फीसदी वोटरों ने अपने SIR एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर भरकर जमा कर दिए। इसके चलते चुनाव आयोग को प्रक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बीजेपी नेता मालवीय ने कहा कि इससे यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के मतदाता अब राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ चुके हैं।

जनता को अब तृणमूल पर भरोसा नहीं

बीजेपी नेता ने कहा कि इन सबस साफ जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल के मतदाता अब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के दावों पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते। लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी और ममता के उलझाने वाले बयानों को नजरअंदाज करने से यह साफ हो गया है कि जनता अब तथ्यों के साथ खड़ी है। तृणमूल का दौर अब खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव के मूड में दिख रही है।

12 Dec 2025 01:03 pm

