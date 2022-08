टिक टॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन, बीजेपी के टिकट पर लड़ चुकीं चुनाव

भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिक टॉक स्टार सोनाली फोगाट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका निधन गोवा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ है।

Published: August 23, 2022 10:36:19 am

भारतीय जनता पार्टी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि, गोवा में उन्हें दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोज के लिए भी काफी चर्चित रही थीं। हालांकि चुनाव में वो जीत दर्ज नहीं कर पाईं। इसके बाद सोनाली फोगाट बिग बॉस से भी काफी चर्चा में आई थीं। बिग बॉस में ही सोनाली फोगाट ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे भी किए थे।





BJP Leader Sonali Phogat Passes Away Due to Heart Attack In Goa