बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं ने खुशी जताई है। भाजपा नेता संगीत सिंह सोम और कई आध्यात्मिक गुरुओं ने शाहरुख खान की इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की पहले आलोचना की थी। साथ ही, उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें केकेआर को गेंदबाज को रिलीज करने का निर्देश दिया गया था।