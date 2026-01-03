‘ये हिंदुओं की जीत’: BJP नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं ने KKR से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर किए जाने पर जताई खुशी

KKR से बांग्लादेशी खिलाड़ी को किया रिलीज
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में नहीं खेलेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं ने खुशी जताई है। भाजपा नेता संगीत सिंह सोम और कई आध्यात्मिक गुरुओं ने शाहरुख खान की इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की पहले आलोचना की थी। साथ ही, उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें केकेआर को गेंदबाज को रिलीज करने का निर्देश दिया गया था।
बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के केकेआर में चयन को लेकर आक्रोश फैल गया था। कई लोगों ने आईपीएल टीम के इस फैसले की आलोचना की, क्योंकि यह फैसला भारत-बांग्लादेश संबंधों में आई खटास के बीच लिया गया था, खासतौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के मुद्दे को लेकर। विरोध बढ़ने के बाद बीसीसीआई ने शनिवार को केकेआर को मुस्ताफिजुर रहमान को रिहा करने का निर्देश दिया।
बीसीसीआई के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा नेता संगीत सोम ने शनिवार को कहा कि यह हिंदुओं की जीत है। मीडिया से बातचीत में सोम ने कहा, 'भारत के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई के इस फैसले के लिए धन्यवाद। हमने पहले ही कहा था कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह पूरे देश के हिंदुओं की जीत है।'
संगीत सोम ने आगे कहा कि शाहरुख खान अब यह समझ गए हैं कि भारत में रहते हुए उन्हें सनातनियों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हजारों-लाखों सनातनियों के समर्थन से ही वे शाहरुख खान बने हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र कश्यप ने भी बीसीसीआई के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, 'हम बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने देश की भावनाओं को समझा और बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार लगातार आपत्ति जता रही है।'
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग