सुशील कुमार मोदी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा - 'लालू के दामाद और कार्यकर्ता चला रहे सरकार, नीतीश लाचार'

विभागीय बैठक में मंत्री तेजप्रताप यादव के साथ उनके जीजा शैलेश कुमार के शामिल होने को लेकर भाजाप लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने एक बयान जारी कर कहा है कि बिहार में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद और राजद कार्यकर्ता ही सरकार चलायेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि अब बिहार में जनप्रतिनिधि और काबिल अधिकारी नहीं बल्कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद और राजद कार्यकर्ता ही सरकार चलायेंगे। उन्होंने बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में अपने जीजा को शामिल करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि अब प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद और कार्यकता ही सरकार चला रहे हैं।

BJP leaders Sushil Kumar Modi targetted Nitish Kumar government for taking the dynastic politics forward in Bihar