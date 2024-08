BJP Leader’s will face jail: भाजपा के आधे नेता छह महीने में जेल के अंदर होंगे, कांग्रेस के मंत्री खड़गे ने क्यों किया ऐसा दावा?

BJP: कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं का जेल जाना तय है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के खिलाफ करीब 3 दर्जन मामाले दर्ज हैं और जिसमें से तीन से चार मामलों में अंतरिम रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।

Half of BJP Leader’s will face jail in Six months: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे (Congress Minister Priyank Kharge) ने कहा कि राज्य में भाजपा के आधे नेता अगले छह महीनों में या तो जेल में होंगे या जमानत के लिए दौड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों (BJP Leaders will face jail due to corruption) की तह तक जाएगी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में भूमि आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (karnataka CM Siddaramaiah) के खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Karnataka Governor’s Thawar Chand Gehlot) द्वारा अनुमति दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता सुशासन है। खड़गे ने कहा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ 35 से अधिक मामले हैं और तीन से चार मामलों में अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपराधिक जांच विभाग की एक विशेष जांच टीम गठित की है।