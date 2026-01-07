कलिंग-अंग के बाद ‘बंग’ मिशन: पश्चिम बंगाल में भाजपा का ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ दांव

भाजपा ने पूरे पश्चिम बंगाल को छह बड़े अंचलों में बांटकर माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। इन अंचलों की जिम्मेदारी चुनाव प्रबंधन में माहिर, राज्य से बाहर के नेताओं को सौंपी गई है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में भी देशभर से प्रवासी कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है। ये प्रभारी स्थानीय भाजपा के साथ-साथ टीएमसी व अन्य दलों की गतिविधियों, असंतुष्ट पदाधिकारियों और संभावित दल-बदल पर नजर रखेंगे। पार्टी अंतिम समय तक विकल्प खुले रखकर जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देने की तैयारी में है। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 77 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर 38.14 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, वहीं टीएमसी ने 48.02 प्रतिशत के साथ 213 सीटें हासिल की थीं। इस बार भाजपा घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर करीब छह प्रतिशत वोट स्विंग की रणनीति पर काम कर रही है।