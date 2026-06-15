‘TMC में चोरों को हटाकर डाकुओं को बिठाया’, 20 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर BJP विधायक का बड़ा हमला

BJP MLA Sarbori Mukherjee Statement: पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय हो गया। इसी पर बीजेपी विधायक सरबोरी मुखर्जी ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी नीति पर बनती है। राजनीति विचारधारा पर आधारित होती है। तृणमूल का गठन न तो नीतियों पर हुआ और न ही आदर्शों पर। इस पार्टी का गठन केवल लूटने, लोगों को परेशान करने, लोगों के पैसे लूटने के लिए किया गया था।