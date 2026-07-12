तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर भड़के BJP विधायक, बोले- चोर कहकर सत्ता में आए और खुद जनता को लूटा

Telangana Politics: तेलंगाना में बीजेपी विधायक कटिपल्ली वेंकटरमना रेड्डी ने कांग्रेस और BRS पर हमला बोला है। वेंकटरमना रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पिछली सरकार के सदस्यों को चोर बताकर सत्ता में आए थे, लेकिन पद संभालने के बाद से वे जमीनी स्तर पर जनता के लिए कुछ भी करने में नाकाम रहे हैं। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में सत्ता में बैठे चेहरे तो बदल गए हैं, लेकिन जनता को लूटने का सिलसिला जारी है।