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तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर भड़के BJP विधायक, बोले- चोर कहकर सत्ता में आए और खुद जनता को लूटा

Telangana Politics: हैदराबाद में BJP विधायक वेंकटरमण रेड्डी ने दावा किया कि अगली बार तेलंगाना में BJP की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस और BRS पर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया।
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हैदराबाद तेलंगाना

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Anand Shekhar

Jul 12, 2026

revanth reddy

सीएम रेवंत रेड्डी (ANI Photo)

Telangana Politics: तेलंगाना में बीजेपी विधायक कटिपल्ली वेंकटरमना रेड्डी ने कांग्रेस और BRS पर हमला बोला है। वेंकटरमना रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पिछली सरकार के सदस्यों को चोर बताकर सत्ता में आए थे, लेकिन पद संभालने के बाद से वे जमीनी स्तर पर जनता के लिए कुछ भी करने में नाकाम रहे हैं। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में सत्ता में बैठे चेहरे तो बदल गए हैं, लेकिन जनता को लूटने का सिलसिला जारी है।

वेंकटरमणा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की जनता ने केसीआर की पार्टी को दो बार मौका दिया। उन्होंने अलग राज्य तो हासिल कर लिया, लेकिन सत्ता में बैठकर सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया। विधायक ने दावा किया कि राज्य की जनता अब कांग्रेस सरकार के रवैये से थक चुकी है और राज्य में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी।

सत्ता में आएगी बीजेपी

बीजेपी विधायक ने कहा कि  BJP अगली बार सत्ता में आएगी। PM मोदी ने तेलंगाना में BJP को सत्ता में लाने के लिए खास कोशिशें की हैं। आम आदमी BJP को वोट देने के लिए तैयार है। वे TRS को दो बार सत्ता में लाए। उन्होंने आंध्र के लोगों को भगा दिया और तेलंगाना हासिल कर लिया? लेकिन तब से, उन्होंने सिर्फ तेलंगाना के लोगों को लूटा है। 

सीएम पर साधा निशाना

इस दौरान उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब सीएम रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं? वे इन लोगों को चोर कहकर सत्ता में आए। लेकिन वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग अब थक चुके हैं। कांग्रेस अगले चुनाव में सत्ता में आने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।

वहीं बीजेपी विधायक पलवई हरीश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और KTR के बयानों पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन वे ज्योतिष कर रहे हैं। कांग्रेस का पब्लिक में कोई स्टैंड नहीं है। कांग्रेस हर मामले में फेल रही है, चाहे वह किसानों की भलाई हो, महिलाओं की भलाई हो, स्टूडेंट्स की भलाई हो, या रोजगार हो। यह पूरी तरह फेल हो गई है। 

कांग्रेस से खुश नहीं है लोग

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस से अब लोग खुश नहीं हैं। डिलिमिटेशन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है। पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन बिल पास नहीं किया है। बिल में कोई असली आंकड़े नहीं दिए गए हैं। तो यह सब बकवास है। वह बस इस सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ये बयान दे रहे हैं।

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Updated on:

12 Jul 2026 09:13 am

Published on:

12 Jul 2026 08:58 am

Hindi News / National News / तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी पर भड़के BJP विधायक, बोले- चोर कहकर सत्ता में आए और खुद जनता को लूटा

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