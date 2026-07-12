अली खामेनेई के जनाजे के बाद ‘खून का बदला’ लेने उतरा ईरान, UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन पर दागी मिसाइलें

होर्मुज स्ट्रेट में साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने शनिवार देर रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, ईरान के परमाणु शहर बुशहर के अलावा असालुयेह, बंदर-ए-देयर, जास्क और चाबहार को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने भी इन धमाकों की पुष्टि की है। हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के सलाहकार अली सफारी ने कहा था कि अमेरिका को इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक विदेशी दखल जारी रहेगा, तब तक होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा।