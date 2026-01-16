बीजेपी ने जारी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख, 20 जनवरी को होगी नितिन नबीन की ताजपोशी

अगर कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वो उसी दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नाम वापस ले सकता है। लक्ष्मण ने बताया कि 20 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। यह पूरी चुनावी प्रक्रिया पार्टी मुख्यालय में की जाएगी। अगर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नबीन ही नए अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह अब तक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष होंगे। 45 वर्षीय नबीन बांकीपुर से पांच बार के विधायक हैं। साल 2006 में बांकीपुर के तत्कालीन विधायक व उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा असामयिक निधन के बाद वह उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव में खड़े हुए। उसके बाद से वह लगातार जीतते आ रहे हैं। उनके पिता भी 1995-2006 तक लगातार विधायक चुने गए।