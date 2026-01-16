Makar Sankranti 2026: नितिन नबीन के भोज में जुटेंगे एनडीए के दिग्गज, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी भी चखेंगे दही-चूड़ा

Makar Sankranti 2026: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से शुक्रवार को दो जगहों पर दही-चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया है। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। नितिन नवीन की ओर से एक भोज का आयोजन पटना न्यू क्लब में दिया जा रहा है। इसमें तमाम मीडिया कर्मी और बड़े नेताओं का जुटान रहेगा। वहीं, दूसरा भोज नितिन नवीन अपने मंत्री आवास पर करेंगे। आवास पर होने वाले भोज में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दिया है।