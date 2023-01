BJP के लोग PM मोदी को कहते हैं भगवान, यह तानाशाही, जिसे दूर करने की जरूरत: मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जनकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को बुद्धिमान राज्य बताया।

BJP people call PM Modi God, this dictatorship, which needs to be removed: Mallikarjun Kharge