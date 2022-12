MCD रिजल्ट के बाद सिसोदिया का बड़ा आरोप- 'BJP का खेल शुरू, AAP पार्षदों के पास आ रहे हैं फोन'

MCD चुनाव रिजल्ट आने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने BJP पर पार्षद को खरीदने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके साथ उन्होंने सभी को कॉल रिकार्ड करने के लिए कहा है।

‘BJP’s game begins, but AAP councilor will not be sold’, Manish Sisodia’s allegation After MCD Result