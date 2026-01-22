नितिन नवीन को लेकर बीजेपी ने मीडिया को भेजा महत्वपूर्ण संदेश’, पर पार्टी के अंदर ही रहा कन्फ्यूज

नए BJP अध्यक्ष नितिन नवीन। (Photo-IANS)
अच्छी किस्मत के लिए नाम की स्पेलिंग बदलना पब्लिक फिगर्स और नेताओं के लिए आम बात है, लेकिन भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन के मामले में यह भाषा और खासकर बोलचाल से जुड़ा है। पार्टी प्रमुख के तौर पर उनकी औपचारिक नियुक्ति के बाद बुधवार को बीजेपी ने हिंदी और अंग्रेजी मीडिया को नए चीफ के नाम की सही स्पेलिंग के बारे में एक मैसेज भेजा।
बीजेपी ने बताया कि हिंदी में उनके नाम की स्पेलिंग "नितिन नवीन" है, जबकि अंग्रेजी में सही स्पेलिंग "नितिन नबीन (Nitin Nabin)" है, और भविष्य में उनके नाम की स्पेलिंग इसी तरह की जानी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी हेडक्वार्टर पर नबीन को उनके पदोन्नति पर बधाई देने वाले ज्यादातर होर्डिंग्स इस गाइडलाइन के हिसाब से नहीं थे।
यहां तक की पीएम मोदी X के एक्स अकाउंट से नितिन नवीन को 'नितिन नबीन' कह कर संबोधित किया गया है। यह ट्वीट पीएम मोदी के X अकाउंट से 20 जनवरी को पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में नितिन नवीन संग पीएम मोदी की तस्वीर भी है।
पीएम मोदी के इस पोस्ट पर लिखा है- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने पर नितिन नबीन जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वे इस अहम पद पर पहुंचने वाले पार्टी के सबसे युवा नेता हैं। अपने अथक परिश्रम और समर्पण भाव से संगठन के दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है।
मुझे पूरा विश्वास है कि उनका ऊर्जावान नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और कार्यकर्ताओं से गहरा जुड़ाव पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगा। उनके नेतृत्व में भाजपा के सभी कार्यकर्ता नए जोश और उत्साह से राष्ट्रसेवा और जनसेवा के अपने संकल्प को पूरा करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।
यही नहीं 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट में भी नितिन नवीन की जगह नितिन नबीन लिखा गया। नितिन नवीन के गृह राज्य बिहार और राजधानी पटना में भी ऐसे कई पोस्टर लगाए गए। जहां नितिन नवीन की जगह नितिन नबीन लिखा हुआ था।
