नितिन नवीन को लेकर बीजेपी ने मीडिया को भेजा महत्वपूर्ण संदेश’, पर पार्टी के अंदर ही रहा कन्फ्यूज

अच्छी किस्मत के लिए नाम की स्पेलिंग बदलना पब्लिक फिगर्स और नेताओं के लिए आम बात है, लेकिन भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन के मामले में यह भाषा और खासकर बोलचाल से जुड़ा है। पार्टी प्रमुख के तौर पर उनकी औपचारिक नियुक्ति के बाद बुधवार को बीजेपी ने हिंदी और अंग्रेजी मीडिया को नए चीफ के नाम की सही स्पेलिंग के बारे में एक मैसेज भेजा।