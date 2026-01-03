कर्नाटक सरकार की सर्वे रिपोर्ट से ‘वोट चोरी’ नैरेटिव को झटका, BJP का कांग्रेस पर पलटवार

दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की प्रभावशीलता जांचने के लिए कर्नाटक निगरानी एवं मूल्यांकन प्राधिकरण (KMEA ) ने एक सर्वे करवाया था। इस सर्वे में राज्य के 83.61% लोगों ने कहा कि वे EVM पर भरोसा करते हैं और 84.55% ने माना कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष चुनाव का यह आंकड़ा 2023 के 77.9% से भी ज्यादा है, जो जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।