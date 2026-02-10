भाजपा के नितिन पाटिल पनवेल के महापौर चुने गए, प्रमिला पाटिल उप महापौर बनीं

पनवेल नगर निगम की कुल 78 सीटों में से महायुति के पास 59 सीटें हैं, जिससे उसका बहुमत पूरी तरह स्पष्ट था। इसी संख्याबल के कारण किसान और कामगार पार्टी (PWP) और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामांकन वापस ले लिए। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी (PWP) ने पहले मेयर पद के लिए अर्चना नितिन भोईर और कांग्रेस ने डिप्टी मेयर पद के लिए लीला रतन काटकरी को मैदान में उतारा था। हालांकि, महायुति के मजबूत बहुमत के सामने विपक्षी दलों ने मुकाबला न करने का फैसला किया, जिससे चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ।