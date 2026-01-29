अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, अब पता चलेगी हादसे की असली वजह

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटों पार्थ और जय ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय देश के गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री व अन्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे। उधर, घटनास्थल पर जांच कर रही एविएशन टीम और फॉरेंसिक टीम को प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MoCA) ने इसकी पुष्टि की है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर है।