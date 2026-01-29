29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, अब पता चलेगी हादसे की असली वजह

अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स की जांच से विमान के हादसे की वजह का पता चलेगा। पढ़ें पूरी खबर,

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 29, 2026

Private plane crash

प्लेन क्रैश। फोटो: पत्रिका

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटों पार्थ और जय ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय देश के गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री व अन्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे। उधर, घटनास्थल पर जांच कर रही एविएशन टीम और फॉरेंसिक टीम को प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MoCA) ने इसकी पुष्टि की है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर है।

ब्लैक बॉक्स से हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए की टीम घटनास्थल की जांच कर रही थी। उसी दौरान उन्हें मलबे में से ब्लैक बॉक्स मिला। ब्लैक बॉक्स में अंतिम समय में पायलटों के बीच की बातचीत व अन्य जानकारी मौजूद रहती है। इसकी जांच से हादसे की वजह का पता चलता है।

ब्लैक बॉक्स में डेटा रहता है सुरक्षित

ब्लैक बॉक्स की डिजाइन ऐसी होती है कि किसी भी हादसे में यह सुरक्षित बच जाता है। यह विस्फोट होने, आग लगने या पानी में डूबने पर भी नष्ट नहीं होता है। इसमें विमान का डेटा सुरक्षित रहता है। डेटा मिलने के बाद विमान हादसे को समझने में आसानी होती है। साथ ही, भविष्य में विमान हादसों को रोकने में भी यह कारगर सिद्ध होता है।

लैंडिंग के समय एयरपोर्ट पर हुआ था प्लेन क्रैश

बता दें कि अजित पवार का प्लेन बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। हादसे में डिप्टी CM, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफसर, एक अटेंडेंट, पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शम्भावी पाठक, कुल 5 लोगों की मौत हो गई।

अजित पवार VSR वेंचर्स की लेयरजेट 45 प्लेन से सुबह 8.10 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। लगभग 8.45 बजे उनका प्लेन क्रैश ह गया। वह बारामती में निकाय चुनाव से पहले चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 01:38 pm

Hindi News / National News / अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, अब पता चलेगी हादसे की असली वजह
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.