अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, अब पता चलेगी हादसे की असली वजह

प्लेन क्रैश। फोटो: पत्रिका
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटों पार्थ और जय ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय देश के गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र सरकार के सभी मंत्री व अन्य पार्टियों के नेता मौजूद रहे। उधर, घटनास्थल पर जांच कर रही एविएशन टीम और फॉरेंसिक टीम को प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (MoCA) ने इसकी पुष्टि की है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर है।
ब्लैक बॉक्स से हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डीजीसीए की टीम घटनास्थल की जांच कर रही थी। उसी दौरान उन्हें मलबे में से ब्लैक बॉक्स मिला। ब्लैक बॉक्स में अंतिम समय में पायलटों के बीच की बातचीत व अन्य जानकारी मौजूद रहती है। इसकी जांच से हादसे की वजह का पता चलता है।
ब्लैक बॉक्स की डिजाइन ऐसी होती है कि किसी भी हादसे में यह सुरक्षित बच जाता है। यह विस्फोट होने, आग लगने या पानी में डूबने पर भी नष्ट नहीं होता है। इसमें विमान का डेटा सुरक्षित रहता है। डेटा मिलने के बाद विमान हादसे को समझने में आसानी होती है। साथ ही, भविष्य में विमान हादसों को रोकने में भी यह कारगर सिद्ध होता है।
बता दें कि अजित पवार का प्लेन बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था। हादसे में डिप्टी CM, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफसर, एक अटेंडेंट, पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शम्भावी पाठक, कुल 5 लोगों की मौत हो गई।
अजित पवार VSR वेंचर्स की लेयरजेट 45 प्लेन से सुबह 8.10 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। लगभग 8.45 बजे उनका प्लेन क्रैश ह गया। वह बारामती में निकाय चुनाव से पहले चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग