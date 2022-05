नवनीत राणा की फिर बढ़ीं मुश्किलें? अब घर की जांच करना चाहती है BMC

BMC Notice Rana Couple: हनुमान चालीसा विवाद के बाद से राणा दंपति की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब BMC ने दंपति के फ्लैट पर अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किया है।

सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की मुश्किलें बढ़ने वाल हैं। हनुमान चालीसा विवाद के बाद राणा दंपति के घर पर अब BMC की नजर है। दरअसल, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 2 मई को खार वेस्ट में उनके फ्लैट को नोटिस जारी है। नोटिस मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम 1888 की धारा 488 के तहत जारी किया गया है। इस धारा के तहत नगरपालिका अधिकारियों को किसी भी इमारत का दौरा कर जांच कर सकता है। इससे पहले इसी तरह का नोटिस पूर्व केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे को भी भेजा गया था।

BMC issues notice to Rana couple for ‘illegal’ construction at their flat