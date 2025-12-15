पार्टी और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों की उम्र 45, क्या है भाजपा की आगे की तैयारी?

बीजेपी हेडलाइन मैनेजमेंट में माहिर है। रविवार, 14 दिसंबर को सुबह से ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी को लेकर आयोजित रैली को लेकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस ऐतिहासिक मैदान से चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन जब शाम को बीजेपी ने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया तो पूरा फोकस नितिन नबीन की ओर हो गया। ट्विटर से लेकर सभी सोशल मीडिया साइट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया में नितिन नबीन हेडलाइन बन गए।