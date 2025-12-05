5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ब्रेन ईटिंग अमीबा के चलते इस साल केरल में 42 मौत, 170 मामले आए सामने, सरकार ने संसद में दी जानकारी

केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा नामक संक्रमण के चलते इस साल 42 लोगों की मौत हो गई। इस साल 170 नए मामले भी सामने आए है जो कि 2024 और 2023 के मुकाबले काफि ज्यादा है। राज्य सरकार ने संसद में यह जानकारी पेश की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 05, 2025

Brain-Eating Amoeba

ब्रेन ईटिंग अमीबा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस नामक बीमारी के इस साल 42 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जानी जाने वाले इस संक्रमण के इस साल 170 नए मामले सामने आए हैं। राज्य की सरकार ने इस बारे में संसद को सूचना दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब पेश करते हुए बताया कि राज्य में 2023 से अब तक कुल 211 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से 53 की मौत हो गई है।

2025 में तेजी से बढ़ा आंकड़ा

जाधव ने कहा, साल 2023 में जहां इस बीमारी के 2 मामले सामने आए थे और इसके चलते दुर्भाग्य से 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2024 में इन मामलों की संख्या बढ़कर 39 हो गई और मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई। 2025 की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत बढ़ गया। इस साल 170 मामले सामने आए और 42 लोगों की जान चली गई। जाधव ने यह भी बताया कि, पिछले साल जुलाई में कोझिकोड स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने इस बीमारी के मामलों की जांच की थी।

प्रशासन लगातार कर रहा बीमारी की समीक्षा

जाधव ने आगे बताया कि, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक ने केरल में इस बीमारी के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मंत्री ने बताया कि इस बीमारी की निगरानी के लिए राष्ट्रीय तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) निगरानी को मजबूत किया गया है। इसके लिए, 18 वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं (VRDLs) का उपयोग किया जा रहा है। यह प्रयोगशालाएं खास तौर पर जांचों के परिणामों की फिर से जांच करने, बीमारी फैलने में पर्यावरण की भूमिका समझने और विज्ञान के आधार पर इलाज के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का काम करती है।

NCDC इसकी सख़्त निगरानी कर रहा

जाधव ने यह भी कहा कि, सरकार सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों का लगातार समर्थन कर रही है। साथ ही इस बीमारी को लेकर शोध और इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार का सहयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा, NCDC ने इस दुर्लभ और खतरनाक बीमारी पर सख़्त निगरानी शुरू की है और लोगों को इसके उपचार, बचाव और फैलाव रोकने के तरीके बताने के लिए एक नया और अपडेटेड दिशानिर्देश भी जारी किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Dec 2025 05:24 pm

Published on:

05 Dec 2025 05:19 pm

Hindi News / National News / ब्रेन ईटिंग अमीबा के चलते इस साल केरल में 42 मौत, 170 मामले आए सामने, सरकार ने संसद में दी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.