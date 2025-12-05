ब्रेन ईटिंग अमीबा के चलते इस साल केरल में 42 मौत, 170 मामले आए सामने, सरकार ने संसद में दी जानकारी

जाधव ने आगे बताया कि, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक ने केरल में इस बीमारी के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मंत्री ने बताया कि इस बीमारी की निगरानी के लिए राष्ट्रीय तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) निगरानी को मजबूत किया गया है। इसके लिए, 18 वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं (VRDLs) का उपयोग किया जा रहा है। यह प्रयोगशालाएं खास तौर पर जांचों के परिणामों की फिर से जांच करने, बीमारी फैलने में पर्यावरण की भूमिका समझने और विज्ञान के आधार पर इलाज के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का काम करती है।