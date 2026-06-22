BRICS meeting: भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होने के क्या हैं मायने, ईरान और इंडिया पर इससे क्या असर पड़ेगा ?

भारत 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को बताया कि बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व प्रतिनिधिमंडल प्रमुख 'आज दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां' विषय पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के तेजी से बदलते स्वरूप के साथ-साथ उभरते सुरक्षा खतरों में नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे।'