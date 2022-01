Budget 2022: विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा भारत, जानिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की 10 बड़ी बातें

Budget 2022: वर्ष 2022 का पहला संसद सत्र सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शुरू किया। इस दौरान उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा काफी पुरानी है। संविधान लागू होने के बाद 1950 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी 31 जनवरी को दोनों सदनों को संबोधित किया था।

कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई तरह की पाबंदियों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को बजट सत्र 2022 की शुरुआत की। उन्होंने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की शुरुआत देश के वीरों को नमन करने के साथ की। राष्ट्रपति ने कहा विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में भारत शामिल है। यही नहीं आत्मनिर्भर बनने के लिए भी भारत आाकार ले रहा है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है, जो मेक इन इंडिया का बड़ा उदाहरण है। दरअसल देश में राष्ट्रपति के अभिभाषण की परंपरा संविधान लागू होने के साथ 1950 से चली आ रही है। उस दौरान देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित किया था।

Budget 2022 know 10 big points of the President's speech