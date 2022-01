Budget 2022: दोनों सदनों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को नहीं होगा शून्यकाल, जानें वजह

लोकसभा के आठवें बजट सत्र के दौरान पहले दो दिन दोनों सदनों में कोई शून्य काल नहीं होगा। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में 31 और एक जनवरी को शून्य काल स्थगित रहेगा। बजट सत्र को दो भागों में आयोजित किया जाएगा। पहला भाग 11 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 14 मार्च से शुरू होकर आठ अप्रैल तक चलेगा।

लोकसभा के आठवें बजट सत्र के दौरान पहले दो दिन दोनों सदनों में कोई शून्यकाल नहीं होगा। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में 31 जनवरी व एक फरवरी को शून्यकाल स्थगित रहेगा बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की शुरुआत से की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था भी उचित प्रोटोकॉल के तहत की गई है। जबकि दोनों सदनों का समय अलग अलग तय किया गया है। बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा ने अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता भी जारी कर दी है। कोरोना काल में ये दूसरा बजट सत्र है।

Budget 2022 Zero Hour will be Adjourned in both Houses for first 2 days