Budget 2026-27: एजुकेशन सेक्टर को चाहिए बहुत कुछ, क्या पूरी होगी उनकी डिमांड

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार इस बावत बात करते हुए कहते हैं कि साल 2026 के बजट से हम सभी को बहुत सी उम्मीदें हैं। आशा है कि इस बजट में शिक्षा क्षेत्र पर खास ध्यान रहेगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य NEP (नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी) 2020 को मजबूत करना और युवाओं को स्किल्ड बनाना है। हमें उम्मीद है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं कौशल आधारित सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा मिलेगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर मिलने वाली रिसर्च ग्रांट्स से स्टार्टअप कल्चर भी मजबूत होता है। इस दिशा में आगे बढ़ने से हमारा देश दुनियाभर में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसमें आज हम तीसरे नंबर पर हैं।