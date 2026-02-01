अब विदेश में पढ़ना होगा सस्ता, Budget 2026 में की गई बड़ी घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने विदेश पढ़ाई और मेडिकल जरूरतों से जुड़े खर्चों पर बड़ा फैसला लिया है। इसमें उदारीकृत प्रेषण योजना LRS (Liberalised Remittance Scheme) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भेजी जाने वाली राशि पर लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह TCS (Tax Collected at Source) को घटाकर 2 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है, जिससे विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों और उनके परिवारों को सीधी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।