Calcutta High Court ने दिया आदेश, 10 साल की बच्ची के शव का आज दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों नहीं करेंगे परीक्षण

Pocso के तहत मामला दर्ज हो: एसीजेएम कोर्ट ने कहा कि अगर एम्स कल्याणी में पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है तो इसे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में किया जाए लेकिन पोस्टमार्टम कल्याणी एम्स के डॉक्टर ही करेंगे। इसमें सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शामिल नहीं होंगे। दक्षिण 24 परगना के कुलताली में अपहरण के बाद 10 साल की बच्ची की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया था। बच्ची का शव शानिवार को मिलने के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बच्ची के परिजनों ने सामूहिक रेप के बाद हत्या (10 year old girl Raped and Mudered in 24 pargana district) का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।