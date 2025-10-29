क्या ज्ञानेश कुमार, PM Modi और अमित शाह अपने पिता का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने साधा निशाना

इस दौरान TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर SIR के नाम पर चिंता पैदा करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल, कोलकाता में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति के घर पर एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए NRC को जिम्मेदार ठहराया था।