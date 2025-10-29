Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

क्या ज्ञानेश कुमार, PM Modi और अमित शाह अपने पिता का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने साधा निशाना

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर SIR के नाम पर चिंता पैदा करने का आरोप लगाया है।

2 min read
कोलकाता

image

Ashib Khan

Oct 29, 2025

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को चुनाव आयोग, पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है। SIR को लेकर सांसद बनर्जी ने कहा- यदि एसआईआर के दौरान स्थानीय बीजेपी नेता आपके माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं तो उनका सामने करें और उन्हें बांध दें।

मोदी-शाह और ज्ञानेश कुमार के लिए कही ये बात

उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सोचते हैं कि वे किसी को भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या बता सकते हैं और जब चाहें उन्हें भगा सकते हैं। मैं पूछता हूं, क्या ज्ञानेश कुमार के पास अपने पिता का जन्म प्रमाण पत्र है? क्या अमित शाह या प्रधानमंत्री अपने माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं?

EC और मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

इस दौरान TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर SIR के नाम पर चिंता पैदा करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल, कोलकाता में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति के घर पर एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए NRC को जिम्मेदार ठहराया था।

पीड़ित परिवार से मिले बनर्जी

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग द्वारा पैदा की गई बेचैनी ने ही उस व्यक्ति को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। 

‘FIR होनी चाहिए दर्ज’

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर "दहशत के माहौल" के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया और आपराधिक कार्रवाई की माँग की। बनर्जी ने कहा- एनआरसी और एसआईआर को लेकर चिंता के कारण उसने यह कदम उठाया है। अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

इससे पहले दिन में, बनर्जी ने सांसद पार्थ भौमिक और निर्मल घोष तथा युवा नेता देबराज चक्रवर्ती के साथ मृतक के परिवार से मुलाकात की। टीएमसी नेताओं ने कहा कि व्यक्ति के शव के पास मिला हस्तलिखित नोट दस्तावेज़ों की ज़रूरतों और बहिष्कार के डर को दर्शाता है।

Published on:

29 Oct 2025 06:58 pm

Hindi News / National News / क्या ज्ञानेश कुमार, PM Modi और अमित शाह अपने पिता का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने साधा निशाना

