पटना : इधर लालू के घर में CBI की रेड, उधर पोस्टर चिपकाकर बोले राजद नेता- झुकेगा नहीं

CBI raid in Lalu house : एक तरफ लालू के घर व उनसे जुड़े ठिकानों पर CBI रेड कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता "झुकेगा नही" लिखा हुआ पोस्टर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव के से जुड़े 17 ठिकानों पर CBI छापेमारी कर रही है।

CBI raid in Lalu house : सीबीआई की टीमों ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के आवासों के साथ-साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पटना, गोपालगंज , दिल्ली और अन्य स्थानों पर छापेमारी की है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए इसकी निंदा की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीटर के द्वारा CBI पर निशाना साधते हुए लिखा तोते हैं! तोतों का क्या! वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता "झुकेगा नही" लिखा हुआ पोस्टर लगा कर अपने विरोधियों को जबाब दे रहे हैं।

Patna: CBI raid in Lalu's house here, RJD leader said by pasting poster - will not bow down