CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट

छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और digilocker.gov.in पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा UMANG ऐप के माध्यम से भी रिजल्ट चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों का APAAR ID पहले से CBSE रिकॉर्ड से लिंक है, वे Digilocker के Issued Documents सेक्शन में जाकर आधार नंबर से लॉगिन कर अपना डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास APAAR ID नहीं है, उन्हें Digilocker पर अकाउंट बनाना होगा।