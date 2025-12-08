गलवान घाटी में जब चीन से हुआ विवाद तो उखड़ गए थे CDS बिपिन रावत, अपने सैनिकों से जो कहा, आज भी होती है उस बात की चर्चा

भारतीय वायुसेना का एक हेलिकॉप्टर साल 2021 में आज ही के दिन 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। इसमें तत्कालीन सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सवार थे। इस हादसे में बिपिन और उनकी पत्नी के अलावा 11 अन्य सैन्यकर्मी शहीद हो गए।