चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले AAP को बड़ा झटका, BJP में शामिल हुए 2 पार्षद, जानें क्या है नया नंबर गेम

पूनम देवी और सुमन शर्मा को चंडीगढ़ BJP कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही नगर निगम में BJP के पार्षदों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जो पहले 16 थी। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद हैं। मेयर चुनाव में चंडीगढ़ सांसद का वोट भी मान्य होता है, जिससे कुल वोटों की संख्या 36 हो जाती है। मेयर बनने के लिए 19 वोटों की जरूरत होती है। इस तरह BJP बहुमत के आंकड़े से सिर्फ एक वोट दूर है।