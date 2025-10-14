IPS पूरन कुमार केस में जांच तेज, चंडीगढ़ पुलिस ने पत्नी को भेजा नोटिस

अमनीत कुमार ने पति की मौत के बाद चंडीगढ़ पुलिस को दो शिकायतें दर्ज कराईं, जिसमें FIR में सभी नामों को स्पष्ट रूप से आरोपी के कॉलम में दर्ज करने और SC/ST एक्ट की सही धाराओं को लागू करने की मांग की गई। उन्होंने SSP चंडीगढ़ को पत्र लिखकर FIR को 'अधूरा' बताते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी न हुईं तो अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम में देरी होगी। परिवार ने न्याय की मांग पर अड़े रहते हुए 5 दिनों तक शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन 12 अक्टूबर को PGIMER में पोस्टमार्टम कराया गया।