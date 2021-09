Char Dham Yatra 2021: पहले दिन बद्रीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु, एंट्री के लिए ऐसे अप्लाई करें ग्रीन कार्ड

नई दिल्ली। चारों धामों के कपाट खुलने के लगभग चार महीने के बाद 18 सितंबर शनिवार से चारधाम यात्रा ( Char Dham Yatra 2021 ) शुरू हो गई है। शनिवार को बदरीनाथ धाम ( Badrinath Dham ) में श्रद्धालु तड़के ही दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह 5 से 9:30 बजे तक करीब डेढ़ सौ श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। वहीं 12 बजे तक ये संख्या 200 का आंकड़ा पार कर गई।

अभी भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। धाम में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान और अजमेर सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सिखों के तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए। यहां एक दिन में एक हजार यात्री ही धाम के दर्शन कर सकेंगे।

#WATCH | Uttarakhand: Devotees participate in Gurudwara Hemkund Sahib Yatra in Chamoli district. Only 1,000 devotees will be allowed for darshan in a single day. pic.twitter.com/ItTqaOW2qo