महिला मेयर पर आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल, CM विजय से पूछा- ‘क्या सिर्फ TVK की महिलाओं की ही इज्जत है?’

मेयर प्रिया ने मुख्यमंत्री विजय से पूछा कि 'वर्चुअल वॉरियर्स' के नाम पर ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को खुली छूट क्यों दी जा रही है? उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि पुलिस में औपचारिक शिकायत के बावजूद अब तक संबंधित ट्रोल्स के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है।

गौरतलब है कि कुछ समय पहले जब अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर विवादित टिप्पणी हुई थी, तब TVK ने उसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। विजय ने खुद 'अश्लीलता और नफरत की राजनीति' का विरोध करते हुए कहा था कि राजनीतिक मतभेद महिलाओं के चरित्र हनन का बहाना नहीं बनने चाहिए। ऐसे में मेयर ने याद दिलाया कि अब जब हमला किसी दूसरी महिला पर हुआ है, तो पार्टी का दोहरा रवैया क्यों दिख रहा है?