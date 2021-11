CBI Raids: चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई की 14 राज्यों में 76 लोकेशन पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 23 मामले दर्ज

नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप में सीबीआई ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमार कार्रवाई की है। सीबीआई की अलग-अलग टीम ने करीब 76 स्थानों पर एक साथ दबिश दी है।

अधिकारियों के मुताबिक केन्द्रीय एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल 83 लोगों के खिलाफ 14 नवंबर को 23 अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

यह भी पढ़ेँः Cruise Drug Case: नवाब मलिक का एक और खुलासा, काशिफ और गोसावी का चैट शेयर कर वानखेड़े से पूछा संबंध

Allegations of online child sexual abuse & exploitation | CBI is conducting searches at around 76 locations in 14 States/UTs. These States/UTs include-Andhra Pradesh, Delhi, UP, Punjab, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, Haryana, Chhattisgarh, MP,Himachal