Cruise Drug Case: नवाब मलिक का एक और खुलासा, काशिफ और गोसावी का चैट शेयर कर वानखेड़े से पूछा संबंध

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग मामले ( Cruise Drug Case ) में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ( Nawab Malik ) ने इस केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ( Sameer Wankhede ) पर निशाना साधते हुए खुलासा किया है।

नवाब मलिक ने फैशन टीवी के इंडिया काशिफ खान ( Kashif Khan ) और किरण गोसावी ( Kiran Gosavi ) का एक वॉट्सएप चैट शेयर किया है, इस चैट के जरिए उन्होंने समीर वानखेड़े पर तीखा हमला बोला। मलिक ने चैट साझा करने के साथ ही समीर वानखेड़े से इसका संबंध पूछा है।

यह भी पढ़ेँः महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड केसः ED ने 7 जगहों पर मारे छापे, नवाब मलिक के अधीन आता है मंत्रालय

Here are whatsapp chats between K P Gosavi and an informer which shows how they were planning to trap people who were going to attend the party on the Cordelia Cruise.

This is Sameer Dawood Wankhede's private army therefore he has a lot to answer pic.twitter.com/Et6VNrQefR