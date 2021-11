Cruise Drug Case: अब नवाब मलिक के दामाद ने बढ़ाई फडणवीस की मुश्किल, भेजा मानहानि का नोटिस

नई दिल्ली। मुंबई क्रूज ड्रग केस ( Cruise Drug Case ) में सियासी घमासान जारी है। अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ( Nawab Malik )के दामाद समीर खान ( Sameer Khan )और बेटी नीलोफर ( Nilofar ) ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मानहानि ( Defemation ) का नोटिस भेजा है।

नवाब मलिक के दामाद समीर खान (Samir Khan) ने वरिष्ट भाजपा (BJP) नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मानहानि और झठे आरोप लगाने के बाद मानसिक प्रताड़ना, पीड़ा और वित्तीय नुकसान के ऐवज में 5 करोड़ रुपए की मांग की है।

Mumbai | My daughter has sent a legal notice to former CM & BJP leader Devendra Fadnavis over his allegation that drugs were found at our residence. We will file a defemination case against Fadnavis, if he will not apologise to us: Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/K0FW1RQ0OF

महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार के एक बार फिर फ्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाए लेकिन अपनी बेटी और दामाद पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगाए आरोपों पर बात की। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने मेरे दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास से ड्रग्स मिली थी।

आज मेरी बेटी ने देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजा है और मांग की है कि आप माफी मांगे। अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो मेरी बेटी की ओर से उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा

False accusations ruin lives. Before one accuses or condemns they must know what they are talking about. This defamation notice is for the false claims & statements which Mr. @Dev_Fadnavis has put on my family. We will not back down. pic.twitter.com/xsQYcgDhMb