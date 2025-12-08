बिना इजाजत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में घूम रहा था चीनी युवक, फोन हिस्ट्री देखकर उड़े अधिकारियों के होश!

अधिकारियों के मुताबिक, चीनी युवक की पहचान 29 साल के हू कांगताई के रूप में हुई है। वह 19 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली आया था। उसे सिर्फ वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर में बौद्ध धार्मिक जगहों पर जाने की इजाजत थी। लेकिन, लोकल लोगों जैसी शकल का फायदा उठाकर वह लेह की फ्लाइट में बैठ गया।