राष्ट्रीय

चिराग की सांसद और उनके पति के पास भी 2-2 वोटर आईडी, तेजस्वी ने दिखाए सबूत; नए दावे से बिहार में फिर मची खलबली!

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीए की वैशाली सांसद वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह पर दो वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया कि दोनों के नाम दो अलग-अलग जिलों की मतदाता सूची में हैं, जिससे चुनावी धांधली का आरोप लगा है

पटना

Mukul Kumar

Aug 14, 2025

तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। फोटो- IANS

देश में इन दिनों 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर बवाल मचा है। इस बीच, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले एक और सियासी बम फोड़ा है। उनके नए दावे से सियासी जगत में खलबली मच गई है।

तेजस्वी यादव का आरोप है कि एनडीए की वैशाली सांसद वीणा देवी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं। राजद नेता ने अपने एक्स अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है।

जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि दो जगहों की मतदाता सूची में वीणा देवी और उनके एमएलसी पति दिनेश सिंह का नाम है।

तेजस्वी ने पोस्ट में क्या लिखा?

पोस्ट को शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा है कि वीणा देवी अपनी लोकसभा सीट (वैशाली) के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट की पंजीकृत मतदाता हैं।

इसके अलावा, इसी नाम के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की भी मतदाता हैं। उनके पति, जदयू विधान पार्षद दिनेश सिंह का नाम भी जीवनसाथी वाले कॉलम में दर्ज है।

बता दें कि वीणा देवी वैशाली सीट से सांसद हैं। उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के टिकट पर लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि इसपर चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया होती है।

शुरू होगी वोट अधिकार यात्रा

उधर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी नेता 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर से वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया है और शहर में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह अभियान लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई का हिस्सा है और इसे सड़कों पर उतारा जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।

23 जिलों से गुजरेगी यात्रा

यह यात्रा बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद नेता तेजस्वी यादव और बिहार में गठबंधन के सभी छह घटक दलों के नेता इसमें भाग लेंगे।

आयोजकों ने कहा कि अगर कुछ नेता अन्य कार्यक्रमों के लिए दूर चले जाते हैं, तब भी यह यात्रा जारी रहेगी। इस अभियान का उद्देश्य जनता को यह बताना है कि चुनाव आयोग किस तरह मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहा है।

यात्रा 17 अगस्त को रोहतास से शुरू होगी, 18 अगस्त को औरंगाबाद, 19 अगस्त को गयाजी और नवादा पहुंचेगी और 20 अगस्त को विश्राम होगा।

इसके बाद, यह यात्रा 21 अगस्त को लखीसराय-शेखपुरा से शुरू होगी, 22 अगस्त को मुंगेर और भागलपुर, 23 अगस्त को कटिहार और 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया पहुंचेगी।

इसके बाद, इंडिया ब्लॉक के नेता 25 अगस्त को विश्राम लेंगे और 26 अगस्त को सुपौल से अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। वे 27 अगस्त को दरभंगा और मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त को सीतामढ़ी और मोतिहारी, 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सीवान और 30 अगस्त को छपरा और आरा पहुंचेंगे। 31 अगस्त को विश्राम होगा और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा।

