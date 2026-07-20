CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत की पहल देर से हुई है, लेकिन संगठन ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। इससे पहले सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों, जैसे पेपर लीक, की जिम्मेदारी स्वीकार करे या संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा का भरोसा दिया जाए, तो वह अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार हैं। वहीं AISA ने घोषणा की है कि वह अब एक महीने तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के खिलाफ देशभर में अभियान चलाएगा।