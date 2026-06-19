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CJP ने NEET परीक्षा का पेपर लीक मामलों में आत्महत्याओं पर PM मोदी को लिखा खुला पत्र, पीड़ितों के लिए मांगा ₹1 करोड़ का मुआवजा

Compensation of 1 crore from PM for NEET suicides: नीट आत्महत्याओं पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में NEET परीक्षा पेपर लीक मामलों में की गई आत्महत्याओं के मामले में 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की है।

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भारत

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MI Zahir

Jun 19, 2026

abhijeet dipke Cockroach Janta Party Protest

20 जून को फिर जंतर-मंतर पहुंचेंगे- अभिजीत दीपके (Photo: IANS)

CJP writes open letter to PM Modi : कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में NEET परीक्षा पेपर लीक मामलों में की गई आत्महत्याओं के मामले में 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में 11 नीट उम्मीदवारों ने आत्महत्या कर ली, जिनमें से पांच की मौत पिछले 48 घंटों में हुई। उन्होंने कहा, 'हम मांग करते हैं कि आपका प्रशासन उन सभी परिवारों को एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी करे, जिन्होंने कागजी लीक के बढ़ते संकट के कारण आत्महत्या की है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि वे 20 जून को फिर जंतर-मंतर पहुंचेंगे।

युवाओं के परिवार गंभीर आर्थिक का सामना कर रहे

दिपके ने पत्र में कहा कि मृत युवाओं के परिवार अब गंभीर और लगातार बिगड़ती आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। दिपके ने लिखा, 'बेहतर भविष्य की तलाश में कई लोगों ने अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए भारी मात्रा में शैक्षणिक ऋण लिए थे, जो व्यवस्थागत विफलताओं के कारण बेरहमी से चकनाचूर हो गए। उन्होंने कहा कि आगामी पुनर्परीक्षाओं का दबाव युवाओं पर मंडरा रहा है, जिससे यह विनाशकारी प्रवृत्ति और भी तीव्र हो रही है। छात्र कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम छात्रों की बस यही मांग है कि जानमाल के नुकसान के लिए जवाबदेही तय की जाए।

छात्र आत्महत्याओं के मामले में अधिकतर NEET परीक्षा के उम्मीदवार थे

यह खुला पत्र देश भर से पिछले कई दिनों से हो रही छात्र आत्महत्याओं की खबरों के बीच आया है, जिनमें से अधिकतर नीट परीक्षा परीक्षा के उम्मीदवार थे। ध्यान रहे कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करना पड़ा था। बाद में परीक्षा को 21 जून के लिए पुनर्निर्धारित किया गया, जिससे उन छात्रों के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जिन्होंने एक बार इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षा रद्द होने से पहले 551 शहरों में 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे।

उम्मीदवार दुबारा परीक्षा की तैयारी कर रहे, सीबीआई जांच कर रही

जैसे-जैसे उम्मीदवार दुबारा परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं और सीबीआई इस लीक की जांच कर रही है, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आ रही मौतों की खबरों ने इस विवाद के मानवीय नुकसान को साफ तौर पर सामने ला दिया है।

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pm modi

Updated on:

19 Jun 2026 12:12 pm

Published on:

19 Jun 2026 12:03 pm

Hindi News / National News / CJP ने NEET परीक्षा का पेपर लीक मामलों में आत्महत्याओं पर PM मोदी को लिखा खुला पत्र, पीड़ितों के लिए मांगा ₹1 करोड़ का मुआवजा

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