CJP ने NEET परीक्षा का पेपर लीक मामलों में आत्महत्याओं पर PM मोदी को लिखा खुला पत्र, पीड़ितों के लिए मांगा ₹1 करोड़ का मुआवजा

दिपके ने पत्र में कहा कि मृत युवाओं के परिवार अब गंभीर और लगातार बिगड़ती आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। दिपके ने लिखा, 'बेहतर भविष्य की तलाश में कई लोगों ने अपने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए भारी मात्रा में शैक्षणिक ऋण लिए थे, जो व्यवस्थागत विफलताओं के कारण बेरहमी से चकनाचूर हो गए। उन्होंने कहा कि आगामी पुनर्परीक्षाओं का दबाव युवाओं पर मंडरा रहा है, जिससे यह विनाशकारी प्रवृत्ति और भी तीव्र हो रही है। छात्र कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम छात्रों की बस यही मांग है कि जानमाल के नुकसान के लिए जवाबदेही तय की जाए।